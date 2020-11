F1 2020: scarica la prova gratuita

F1 2020 DISPONIBILE LA FEATURE TRIAL. Scarica la prova gratuita su Xbox One e PlayStation 4

A partire da oggi, i giocatori su Xbox One e PlayStation 4 possono scaricare la feature trial di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2020. Offrendo opzioni per soddisfare ogni stile di gioco, la prova gratuita include My Team e il ritorno dello split-screen.

In My Team Trial di F1 2020, i giocatori inizieranno creando la propria squadra, scegliendo un compagno di squadra di Formula 2 con cui gareggiare nel primo weekend di gara in Australia. Sono inoltre disponibili competizioni con lo split-screen nel Red Bull Ring austriaco. Quando i giocatori decideranno di passare dalla prova gratuita al gioco completo, i progressi compiuti nella feature Trial verranno automaticamente trasferiti, insieme all’accesso alle modalità di base come Career, Time Trial, eventi settimanali, sfide di auto d’epoca e multiplayer online.

“La prova gratuita di F1 2020 offre qualcosa ad ogni appassionato di corse con l’inclusione di My Team, guida casual e split-screen”, ha affermato Lee Mather, F1 Franchise Game Director di Codemasters. “Che tu sia un appassionato fan di F1 che non ha mai giocato prima, o che tu sia un veterano, c’è molto con cui divertirsi”.

La versione di prova di F1 2020 è disponibile per il download su Xbox One e PlayStation 4. F1 2020 è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X, PC Windows (DVD e Steam) e Google Stadia.