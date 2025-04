In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

Intanto in Italia a ottobre si ? registrato un aumento della mortalit? sia al Nord (+ 22%) che al Centro- Sud (+ 23%) con un eccesso significativo in diverse citt?. Dati del Ministero della Salute in relazione a Covid. Nello specifico, dal 28 ottobre al 3 novembre si conferma il trend di crescita osservato da met? ottobre in diverse citt? del Nord (Torino, Genova, Milano) e del Centro Sud (Roma, Bari, Palermo). Dalla fine di ottobre aumento anche a Bologna, Firenze, Perugia, Cagliari e Catania.

