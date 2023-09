Allerta Meteo in Italia: Previsioni e Criticità per il 23 Settembre

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo in base alle previsioni disponibili per la giornata di domani, fornendo informazioni cruciali attraverso un bollettino nazionale di criticità e di allerta sul sito del Dipartimento.

Per sabato 23 settembre, si prevedono precipitazioni che andranno da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci o temporali, interessando principalmente il Molise, in particolare i settori occidentali, e la Campania. Inoltre, sono previste precipitazioni sparse anche su Veneto ed Emilia Romagna, accompagnate da rovesci intensi, grandinate locali, fulmini frequenti e forti raffiche di vento.

L'allerta è arancione per i settori centro-orientali della Lombardia, mentre il resto del territorio nazionale è in allerta gialla.

È importante sottolineare che il quadro meteorologico e le criticità previste per l'Italia sono soggetti a continui aggiornamenti in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni. Le informazioni dettagliate sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche per ciascun territorio e sulle misure di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali della Protezione Civile e sono consultabili sul sito ufficiale del Dipartimento.

Altre News per: allertameteoitaliaprevisionicriticitàsettembre