Run the Jewels x Cyberpunk 2077: nuovo video musicale

Guarda il nuovo video musicale dei Run The Jewels a tema Cyberpunk 2077

Il video musicale mostra El-P e Killer Mike, noti come Run The Jewels (RTJ), mentre cantano No Save Point, brano che è stato composto appositamente per Cyberpunk 2077 e può essere ascoltato anche all’interno del gioco. Ricco di elementi, effetti e immaginario cyberpunk, il video è ora disponibile per la visione su YouTube.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4, e Stadia. Il videogioco sarà anche giocabile su Xbox Series X e PlayStation 5. Prossimamente sarà inoltre disponibile un aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4 che trarrà massimo vantaggio dagli hardware di nuova generazione. Tale aggiornamento è previsto nel corso del 2021. Per maggiori info, segui le pagine Facebook, Twitter, e visita cyberpunk.net.





Riguardo Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo incentrato sulla narrazione ambientato nella più pericolosa e vibrante metropoli del futuro: Night City. Il gioco segue la storia di V, un cyberpunk in un mondo di guerrieri della strada cyberpotenziati, esperti netrunner e hacker corporativi. Marchio di fabbrica di CD PROJEKT RED, iI giocatori dovranno affrontare decisioni difficili che influenzeranno pesantemente il corso del gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nello stesso universo del gioco di ruolo cartaceo di Cyberpunk 2020.