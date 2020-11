Cyberpunk 2077 video gameplay su PlayStation

CD PROJEKT RED ha finalmente svelato un video di gameplay di Cyberpunk 2077, registrato su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5.

Il video mostra Cyberpunk 2077 in tempo reale su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Il gameplay è tratto dal background Nomad, uno dei tre background selezionabili all’inizio della propria avventura in Cyberpunk 2077. Con l’azione nelle Badlands, l’area desertica che circonda Night City, così come dalle strade della stessa.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su console Xbox Series X | S e PlayStation 5. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.