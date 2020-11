Cyberpunk 2077 nuovo gameplay trailer

Pubblicato un nuovo trailer di gameplay per Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha mostrato oggi un nuovo video di Cyberpunk 2077 dando ai giocatori un nuovo sguardo al gameplay e ai numerosi aspetti del titolo in arrivo tra poche settimane!

Il video include 5 minuti di immagini in-game che lanciano i giocatori nelle profondità della più pericolosa megalopoli del 2077: Night City. Sono mostrate interazioni e scene mai viste prima che rivelano dettagli sulla storia e sui personaggi, inclusi i loro background e le motivazioni.

Dopo aver raccontato l’obiettivo primario del protagonista del gioco – il mercenario conosciuto come V, parte del trailer è deputato a dare ai giocatori uno sguardo allo sviluppo del protagonista e ad alcune delle attività secondarie in cui è possibile indulgere.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.