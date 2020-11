Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalità di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi però fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input . "Einstein" è il titolo del suo ultimo singolo, che chiude l'esperienza discografica di "Viceversa", l'album che prende il nome dalla canzone con cui ancora una volta è stato protagonista al Festival di Sanremo.

A Fanpage dichiara che è una canzone che "si ripropone di esaminare, provare a interpretare, da varie angolazioni, il rapporto che c'è tra l'individuo e la collettività, tra il chi sono e il come mi vedono gli altri, come mi percepiscono gli altri, che poi penso sia una tematica che riguarda le vite di tutti noi, qual è il nostro posto nel mondo", racconta Gabbani.

"Ho sempre cercato, nel bene e nel male, di fare quello che mi piaceva, forse la continuità delle risposte che ho avuto viene dal fatto che quando faccio delle cose ho la fortuna di avere una sensibilità naturale che mi porta a esprimermi in un modo che poi è abbastanza eterogeneo come bacino d'ascolto, è naturalmente popolare" spiega il cantante di Carrara la cui capacità è quella di unire un suono pop a ragionamenti che non hanno paura di usare parole e concetti che mescolano pop e filosofia.

Un lavoro musicale e testuale lontano da una certa musica contemporanea, che spesso si ferma a un racconto banale, spiega Gabbani: "sono aperto a qualsiasi tipo di espressione artistica e musicale, però poi ci sono cose che a me non mi appartengono. Il sottolineare questa cosa è sottolineare che spesso mi capita di sentire tra le cose contemporanee un modo di esprimersi che in realtà non nasconde niente che vada più nel profondo rispetto al raccontare in un modo spregiudicato la banalità di quello che uno fa".

Per quanto riguarda il futuro, Gabbani parla della voglia di scrivere un nuovo album, con una serie di idee che sono nate durante il lockdown e pian piano, dopo essersi sedimentate stanno diventando qualcosa di più: "È curioso come per quanto nella pratica non abbia scritto durante il lockdown, adesso mi sto accorgendo che durante quel periodo, in un modo inconscio, ho già scritto, perché mi stanno venendo fuori delle cose che sono sicuramente frutto delle elaborazioni, delle riflessioni che quel periodo storico mi ha fatto vivere".