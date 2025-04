Covid-19, nel mondo oltre 49,3 Mln di casi : gli ospedali sono ormai al limite

Home » Social News » Covid-19, nel mondo oltre 49,3 Mln di casi : gli ospedali sono ormai al limite

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati confermati pi? di 49,3 milioni di casi di infezione da coronavirus nel mondo.?

Ecco cosa apprendiamo dall'ultimo conteggio di France Presse basato su dati ufficiali. Il numero di morti ? salito a oltre 1.243.000. Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese pi? colpito dalla pandemia in termini assoluti con oltre 237.000 morti. Il nuovo presidente eletto, Biden, ha annunciato un piano anticovid "fondato sulla scienza e costruito con compassione, empatia e preoccupazione".?

La pandemia di Covid negli Stati Uniti non mostra segni di cedimento. Nelle ultime 24 ore ? stato registrato un nuovo record di 126.742 contagi giornalieri. ? il terzo giorno consecutivo che viene superata la soglia dei 120mila casi. Quanto al numero delle vittime, sono state 1.040. Questi sono i dati della Johns Hopkins University. Dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti, i casi di Covid-19 sono ammontati a 9.869.558, il numero dei decessi ? di 237.113.?

Intanto secondo Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in Italia i posti di rianimazione occupati dai pazienti Covid hanno superato il 30%, ma in alcuni casi la situazione ? molto pi? grave: Piemonte 46%, Lombardia 49%, Umbria 51%, Provincia di Bolzano al 55% Il contagio si verifica principalmente nel Nordovest e in Toscana, con ricoveri per Covid superiori al 40% in 10 Regioni, ? prossima al collasso. Per tutelare le rianimazione, il Veneto sospende tutte le attivit? chirurgiche che comportano l'uso di cure intensive, cos? come Lombardia e Campania.

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.