Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Home » Social News » Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Fondazione Giulia Cecchettin: un impegno concreto contro la violenza di genere e a sostegno delle vittime

Presso la Camera dei Deputati, è stata ufficialmente presentata la Fondazione Giulia Cecchettin, dedicata alla memoria della giovane studentessa di 22 anni tragicamente uccisa nel novembre dell'anno precedente.

Un anno dalla morte di Giulia Cecchettin: il padre lancia la Fondazione per educare all’amore e combattere la violenza

Oggi, 11 novembre 2024, ricorre il primo anniversario della tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, la studentessa ventiduenne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

Sinner fiducioso per le ATP Finals: pronta una fondazione con i premi di Riad

L'attesa per le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre 2024, è in costante crescita.