OPPO Green Days: offerte e nuove uscite a novembre

OPPO annuncia oggi gli OPPO Green Days, un programma di offerte speciali che durerà per tutto il mese di novembre. Un’iniziativa, quella del brand leader mondiale dei dispositivi smart, non composta solo da sconti sui propri prodotti, bensì fatta anche di alcune novità per il mercato italiano: durante gli OPPO Green Days, infatti, OPPO lancerà in Italia le nuove cuffie Enco X e le edizioni speciali di OPPO Find X2 Pro e OPPO Reno4 Pro in versione verde, una colorazione speciale che richiama i colori del marchio e che, per Reno4 Pro, ha visto la collaborazione di Pantone.

Si inizia oggi con il lancio dell’edizione speciale dei due smartphone top di gamma OPPO Find X2 Pro e OPPO Reno4 Pro che saranno disponibili in un’inedita colorazione verde.I due prodotti saranno disponibili su Amazon rispettivamente al prezzo consigliato di 1.199€ e 849,99€.

OPPO Find X2 Pro è il dispositivo 5G di fascia alta dal display nitido, fluido e professionale dotato di una tripla fotocamera che offre potenti capacità di ripresa anche in condizioni di scarsa illuminazione. OPPO Reno4 Pro, invece, è il device ultra slim dotato di Ultra Night Video e Ultra Steady Video 3.0, che permettono agli utenti di girare un’ampia varietà di scene video con una facilità e qualità senza precedenti. Inoltre, Find X2 Pro e Reno4 Pro sono entrambi equipaggiati con la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W e possono quindi essere completamente caricati in circa 36 minuti.

Durante il mese di novembre, i protagonisti delle offerte degli OPPO Green Days del mese di novembre, che culmineranno in occasione del Black Friday, saranno gli smartphone della serie A, Find e Reno. Questo denso periodo di promozioni vedrà coinvolti tutti i principali marchi di distribuzione dell’elettronica di consumo presenti sul nostro territorio.

Nella seconda metà del mese di novembre, arriverà il lancio delle nuove cuffie true wireless Enco X – dotate di cancellazione del rumore attiva. OPPO ha collaborato con il marchio leader mondiale nell’Hi-Fi Dynaudio per il lancio degli auricolari OPPO Enco X. Alimentate da un esclusivo sistema acustico DBEE 3.0 e caratterizzate da un innovativo design strutturale acustico, le cuffie OPPO Enco X sono in grado di riprodurre musica con la miglior qualità Hi-Fi, offrendo al contempo un suono equilibrato e naturale. Le Enco X saranno disponibili su Amazon al prezzo consigliato di 179€.

