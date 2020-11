Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro

Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online. I Commercianti che accedono al gioco prima del 9/11 riceveranno una ricompensa per 25 unità di merci da Commerciante gratuite; i Distillatori che faranno lo stesso avranno una ricompensa per un Rifornimento di macerato gratis. Completa una vendita da Commerciante o Distillatore: avrai una Mappa del tesoro e potrai riempirti la bisaccia di oggetti e rarità.



I giocatori di RDO che raggiungeranno il rango 5 o superiore in qualsiasi Ruolo riceveranno una ricompensa per un cavallo gratis di rango 40 o inferiore. Se vuoi ampliare la tua collezione di cavalli, sappi che i box sono scontati del 30% in tutte le stalle della frontiera.

NOVITA’ A CATALOGO

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. offre una serie di articoli a tempo limitato, tra cui:

Cappello Manteca

Cappello con gardenie

Gonna con orlo rialzato

Pantaloni con legacci

Pantaloni Carver

Guanti da bosco

Gilet Ortega

Stivali Strickland

Stivali Calhoun

Oltre all’abito Il Danube e ai colori in edizione limitata della Bandana con motivi



PRIME GAMING



I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 16 novembre riceveranno una ricompensa per una bandoliera singola gratis, il 50% di sconto su una bandoliera doppia, il 50% sul Fuoco da campo di lusso e il 30% sull’Arco migliorato.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.