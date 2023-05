Red Dead Online: Bonus per i Distillatori e altro

AGGIRA I DIVIETI PER GUADAGNARE DI PIÙ COME DISTILLATORE QUESTO MESE



Ricompense triple completando le missioni da contrabbandiere e della storia da Distillatore, RDO$ doppi per le vendite da Distillatore, sconti sulla Capanna da Distillatore e altro





La legge sta provando in tutti modi a fermare il flusso di liquori attraverso la frontiera, ma la sete degli abitanti è implacabile. Questo mese in Red Dead Online, distillare e contrabbandare alcol nelle pianure fornisce più ricompense a chi sarà disposto a scontrarsi con gli uomini della legge.



Ottieni RDO$ e PE tripli nelle missioni della storia da Distillatore, RDO$ e PE doppi su tutte le vendite da Distillatore e PE tripli completando le missioni da contrabbandiere per Distillatori fino al 3 luglio.



Oltre a distillare e vendere alcol ci sono altri modi per guadagnare. Queste sfide e ricompense saranno disponibili per tutto il mese:



Distruggi cinque posti di blocco degli ispettori in qualsiasi settimana di questo mese per ricevere un’offerta per uno sconto del 50% su qualsiasi arma

Vinci una modalità Resa dei conti per ricevere un’offerta per uno sconto del 40% su un articolo per Distillatori Affermati o Provetti

Vinci una partita in una qualsiasi Serie in evidenza questo mese per ottenere l'emote Applauso

Completa un evento Free Roam questo mese per ricevere un’offerta per uno sconto del 40% su un miglioramento per Carte abilità

Completa una missione di Una nuova fonte di impiego ricevuta via telegramma ("A caval rubato...", "Rubare ai ricchi" o "Servizio di scorta") per ricevere la Tuba di armadillo blu



Tutte le offerte e le ricompense saranno consegnate entro le 72 ore successive al completamento.







Metti all'opera gli alambicchi per il moonshine acquistando una Capanna da Distillatore con uno sconto di 10 Lingotti d'Oro e rendila più accogliente per i clienti e i membri della Posse personalizzando il Saloon con lo sconto del 50% su tutti i temi. Questo mese il macerato di base è disponibile con il 30% di sconto, mentre spostare la Capanna da Distillatore costa il 30% in meno del solito.





Partecipare al nuovo mercato libero capitalista ha i suoi vantaggi: Completa una vendita da Distillatore o da Commerciante ogni settimana di questo mese per ricevere le seguenti ricompense settimanali, che includono rifornimenti di macerato gratis e gli articoli elencati qui sotto in una tinta grigia selezionata:





30 maggio - 5 giugno: due ricompense per rifornimenti di macerato gratis

6 - 12 giugno: Cappello Kennedy

13 - 19 giugno: Gilet Ortega

20 - 26 giugno: Pantaloni Carver

27 giugno - 3 luglio: Poncho Prieto

30 maggio - 5 giugno: Serie di Rese dei conti (Estrema)

6 - 12 giungo: Serie letale (Estrema)

13 - 19 giugno: Serie di Sparatorie a squadre (Estrema)

20 - 26 giugno: Serie Invasione (Estrema)

27 giugno - 3 luglio: Serie Corsa alle armi a squadre (Estrema)

RDO$ E PE DOPPI PER IL GIOIELLO DELL'ESTUn gioiello rosso sangue è nascosto da qualche parte nella città mineraria di Annesburg e sta a te trovarlo per guadagnare un bel gruzzolo. Dopo aver incontrato Guido Martelli a Saint Denis ed essere entrato nel mondo di Blood Money, affronta il Lavoro Il gioiello dell'Est per ottenere RDO$ e PE doppi.CALENDARIO DELLE SERIE IN EVIDENZAMetti alla prova il tuo coraggio e i tuoi riflessi in una delle Serie in evidenza seguenti di questo mese e metti le mani su ricompense doppie per le prossime cinque settimane.ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITYQuesto abito, realizzato da SteveTheGreekStav del subreddit RedDeadFashion, appartiene al suo personaggio Harrison Orson Burrell, un fuorilegge scozzese ricercato per "innumerevoli crimini" da Saint Denis a Blackwater. Visita un emporio, i sarti aderenti o ordina questi articoli dal catalogo gratuitamente per ricreare The Scotsman:Berretto a quadrettoni (uomo) o Berretto Chumley (donna)Camicia comune (uomo) o Camicetta Iniesta (donna)Gilet RichfieldPantaloni da città con risvoltoSciarpaStivali da costruttore (uomo) o Stivali alti a punta squadrata (donna)

