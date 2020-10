Moda: quali modelli di reggiseno sono adatti alle varie occasioni?

Considerato in assoluto il simbolo della femminilità il reggiseno è un indumento che si è notevolmente evoluto nel corso del tempo, trasformandosi da un semplice accessorio per sorreggere il seno ad un vero e proprio emblema di stile ed eleganza.

Indipendentemente dal modello, il principale obiettivo di ogni reggiseno rimane quello di valorizzare armoniosamente le curve della donna, minimizzandone eventuali inestetismi. Nato essenzialmente con la precisa finalità di sostenere il seno, il reggiseno è diventato un indumento necessario per completare qualsiasi look.

Il suo impiego è sicuramente condizionato da una forte connotazione psicologica in quanto alcune donne si sentono davvero a disagio con il seno libero, forse a causa dei movimenti incontrollati delle mammelle. Altre invece preferiscono non indossarlo per essere più libere.

Reggiseno a balconcino

Tra i reggiseni imbottiti, quelli a balconcino si caratterizzano per una scollatura ampia e bassa, ideale per chi indossa abiti che valorizzano il décolleté. rendendolo praticamente invisibile sotto ai vestiti. Grazie alla sua tipica conformazione, garantisce un ottimo sostegno, pur non essendo per nulla invasivo.

In questo modello di solito le spalline sono distanziate, per mettere in risalto collo e spalle. Nella versione senza spalline è perfetto come reggiseno con schiena scoperta, ideale per abiti da sera estremamente scollati.

Reggiseno a fascia

Il reggiseno a fascia è privo di bretelle e pertanto è considerato come il migliore modello tra i reggiseni per scollature, pur essendo in grado di assicurare un adeguato sostegno.

Reggiseno con ferretto

Fornito di un supporto inferiore, il reggiseno a ferretto assicura una eccezionale scollatura arrotondata e valorizza al massimo la forma anatomica delle mammelle.

Push-up

Nella sua versione push-up, come dice il termine, riesce a sollevare armoniosamente il seno, contribuendo anche ad aumentarne il volume. Tra i reggiseni preformati, questo modello consente di ottenere un décolleté molto sensuale, grazie alla presenza sia di imbottitura che di ferretto.

Bustier

Il bustier, un modello che è dotato di una fascia più larga rispetto ai modelli tradizionali, appare simile a un corsetto e riesce a valorizzare anche il tronco. Esso trova largo impiego come top, soprattutto in estate sotto ad abiti leggeri e trasparenti.

Reggiseni non imbottiti

Estremamente pratici, i reggiseni non imbottiti si confermano la scelta ideale per chi è alla ricerca del massimo comfort, pur senza rinunciare alla sensualità.

Halter

Il migliore reggiseno per vestiti scollati è il modello halter, che si distingue in quanto non dispone delle tradizionali bretelle, ma di un'unica fascia da allacciare alla nuca. In questo modo la schiena e le spalle sono del tutto libere. Tra i vari tipi, i reggiseni schiena scoperta si fanno notare per la loro perfetta vestibilità che consente di sostenere benissimo il seno anche senza spalline.

Reggiseno in pizzo

Chi è alla ricerca di un intimo particolarmente sexy può optare per un reggiseno in pizzo, avendo cura di scegliere tessuti elasticizzati e ben aderenti al corpo.

Reggiseno a triangolo

Le donne che prediligono il reggiseno con scollo profondo di solito scelgono quello a triangolo, dotato di coppe di forma appunto triangolare, perfetto per abiti eleganti.

Reggiseno aperto davanti

Il reggiseno aperto davanti è fornito di un'apertura anteriore, molto pratica ma che presuppone la presenza di coppe non imbottite; di solito questo reggiseno con apertura frontale viene scelto anche da chi pratica sport.

Reggiseni Yamamay

Tra i brand più importanti e riconosciuti per i suoi modelli di reggiseni e non solo c’è sicuramente Yamamay. Molto interessante a tal senso la proposta dI reggiseni adesivi che propone Yamamay, ideali da indossare sotto a tessuti morbidi e trasparenti, come seta e raso, in quanto non hanno spalline. I modelli sportivi sono reggiseni comodi, realizzati con tessuti tecnici traspiranti e adeguatamente avvolgenti, che devono fornire un buon supporto durante le attività fisiche.

Tutti i modelli di reggiseni Yamamay vengono prodotti con materiali di ottima qualità e realizzati per esaltare la bellezza del corpo femminile, assicurando nel contempo il massimo comfort. Si tratta di reggiseni morbidi, intriganti e seducenti, adatti per qualsiasi look.