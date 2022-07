Sul mercato sono disponibili tantissimi metodi di pagamento, tutti sicuri e affidabili. Alcuni possono essere utilizzati solo nelle attività fisiche, altri possono essere utilizzati anche nelle attività online. In questo articolo vedremo quali sono i principali metodi di pagamento.

Metodi di pagamento

I principali metodi di pagamento che vedremo sono:

Carta di credito o di debito

Carta prepagata

Pagamenti contactless

Pagamenti mobile

Pagamenti contanti

Pagamenti con bonifici bancari

Carta di credito o di debito

Questo metodo di pagamento è uno dei più sicuri e diffusi per fare gli acquisti. Le carte di credito o di debito vengono usate sia per i pagamenti nelle attività fisiche nelle attività online. Si tratta di un metodo pagamento sicuro. La differenza tra le carte di credito e di debito è che le carte di credito consentono di pagare a credito, cioè con un denaro che rimborseranno dopo, mentre le carte di debito prevedono che i soldi vengano presi dal CC entro 48h. Se con la carta di credito si supera il limite del credito disponibile si dovrà poi pagare degli interessi oltre che rimborsarli.

Carta prepagata

La carta prepagata consente di pagare sia online che nei negozi fisici. Si tratta di una carta che ha un pin di sicurezza e che a differenza di quanto accade con la carta di credito, non si corre il rischio di indebitarsi. Poiché si possono spendere solo i soldi che la persona decide di caricare. Si può decidere autonomamente quando e come ricaricarla e bisogna solo pagare le spese di attivazione e di gestione della carta.

Pagamenti contactless

I pagamenti contactless vengono appunto utilizzabili nei negozi fisici. Sono quei metodi di pagamento che consistono nel poter pagare avvicinando la carta prepagata, la carta di credito o di debito, un’applicazione di pagamento da mobile o l’NFC al POS del negozio. Anche questo metodo è molto sicuro.

Pagamenti mobile

Questi appunto possono essere utilizzati per pagare sia online che nei luoghi fisici. Si tratta di applicazioni mobile sicure che forniscono la possibilità di poter pagare per beni e servizi. Ve ne sono tante e sono molto sicure, infatti, ultimamente sono molto usate. Consentono di pagare contactless.

Pagamenti in contanti

Naturalmente questo metodo di pagamento può essere utilizzato per pagare beni e servizi solo nei negozi fisici e non online. È un metodo ancora molto diffuso, infatti, non è ancora stato accantonato nonostante l’uso sempre maggiore di prepagate o carte di credito o di debito.

Pagamenti con bonifici bancari

I bonifici bancari possono essere utilizzati per il pagamento sia online che nelle attività fisiche. Si tratta di un metodo tradizionale e molto diffuso. Con l’avvento delle Home Banking viene molto utilizzato anche per i pagamenti online. Anche questo metodo è sicuro e affidabile.

Conclusione

Come avete notato i metodi di pagamento disponibili sono tanti e molti di loro vi danno la comodità di poterli utilizzare sia per gli acquisti online che per quelli fisici. Naturalmente si tratta di metodi sicuri e affidabili nelle transazioni.

Altre News per: qualisonoprincipalimetodipagamento