Emergenza Covid-19 : boom di acquisti online, come funzionano le farmacie online

Negli ultimi mesi, con il generale aumento degli acquisti online dovuto alla chiusura dei negozi per il coronavirus, sono aumentate anche le vendite di farmaci online. Nei primi tre mesi del 2020 il fatturato delle farmacie online è stato di 84 milioni di euro, il 64% in più rispetto lo stesso periodo del 2019 (circa 50 milioni). In forte aumento anche il numero di negozi online autorizzati alla vendita di medicinali. Da inizio anno sono state avviate più di 100 nuove aziende che hanno ottenuto il permesso di vendere farmaci online. In Italia le farmacie sono in grado di vendere medicinali online da luglio 2015 e da allora il numero di quelle che lo fanno ha continuato a crescere. Secondo la legge, i farmaci che possono essere venduti e acquistati online sono solo quelli per i quali non è richiesta la prescrizione, noto anche come SOP, che sta per "senza obbligo di prescrizione".

DOCPETER, la divisione web della Farmacia Santa Caterina di Corso Umberto 260 a Caivano (Na).

Il vantaggio è che è più semplice reperire prodotti che magari si fatica a trovare nelle farmacie della propria zona: a seconda delle disponibilità, essi vengono spediti in tutta Italia solitamente in pochi giorni. Talvolta si può persino approfittare di sconti dedicati che permettono un notevole risparmio.

Il servizio web docpeter.it nasce dalla grande tradizione della farmacia Santa Caterina da sempre all’avanguardia nell’assortimento e nell’offerta di prezzi vantaggiosi alla propria clientela e dalla grande spinta all’innovazione.

DocPeter apre sul web con l'obiettivo di offrire Professionalità, Comodità, Velocità e Convenienza ai propri clienti. Quasi tutti i prodotti sono scontati, rispetto al prezzo consigliato al pubblico, per offrire sempre la massima convenienza.

Ad esempio puoi trovare la Tachipirina antinfiammatorio insieme ad altri centinaia di prodotti...

Farmaci da banco

I farmaci da banco possono essere venduti senza una necessaria prescrizione medica e meglio noti come farmaci senza ricetta. Si differenziano, innanzitutto tra i farmaci Sop e i farmaci Otc.

I secondi sono i medicinali “over-the-counter”, ovvero i farmaci che vengono venduti senza prescrizione medica e possono essere pubblicizzati. I primi invece, non hanno l'obbligo di presentazione della ricetta medica ma non sono soggetti a spot.

Questi medicinali riescono ad alleviare i sintomi delle patologie e spesso vengono dati su consiglio del farmacista. I farmaci da banco dal primo luglio 2015 possono essere anche venduti on-line perché non hanno bisogno della supervisione medica e quindi proprio come avveniva già in altri paesi dell'Europa, anche in Italia si possono acquistare farmaci generici on line.

L'acquisto di farmaci on line senza ricetta si possono trovare con sconti più che vantaggiosi. Tra i medicinali da banco più richiesti vi sono i fans, ovvero i farmaci antinfiammatori, i farmaci generici, farmaci per stomaco, intestino, quelli per allergia.

Per combattere questi sintomi, vi sono anche i farmaci contro tosse, influenza e raffreddore. In realtà, ci sono farmaci da banco ideali per ogni tipo di disturbo e di condizione patologica.

È bene essere informati sui principi attivi migliori per questo tipo di prodotto prima di usarli per contrastare disagi e patologie. Su docpeter.it hai l'assistenza garantita e la risposta a tutte le domande.

La cura della persona

La cura della persona richiede di utilizzare prodotti specifici per le diverse esigenze, avendo però sempre come punto di riferimento la qualità, in modo che la ricerca del benessere non si trasformi in danno.

Tra i piccoli gesti quotidiani vi è la cura dell'igiene personale con prodotti per la cura del corpo, per l'igiene orale e per l'igiene intima. Solo scegliendo prodotti con il giusto PH è possibile evitare fastidi come pruriti intimi e irritazioni. Per la cura dell'igiene orale, inoltre è essenziale non fermarsi allo spazzolino da denti che elimina solo una parte di batteri.

Tra i prodotti delle diverse categorie è possibile scegliere detergenti intimi specifici, collutori per l'igiene orale, dentifrici e spazzolini elettrici, filo interdentale, lozioni per la cura del corpo. Per chi ha la pelle particolarmente sensibile è possibile selezionare prodotti biologici, senza parabeni, ipoallergenici.

Integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono prodotti contenenti al loro interno una serie di elementi molto importanti per la nostra salute, come le vitamine e i sali minerali, e il cui utilizzo incide positivamente sull'intero organismo.

Ormai si sta sempre più sviluppando una propensione all'acquisto di diverse tipologie di integratori alimentari biologici, la cui assunzione consente di andare a ripristinare le condizioni di salute ideali per il nostro corpo.

Gli integratori alimentari consentono al corpo di assimilare un maggior apporto di vitamine, sali minerali, proteine e zuccheri, molto utili a rifornire l'intero corpo dell'energia necessaria per svolgere le normali attività quotidiane, in periodi di forte stress o di condizioni fisiologiche precarie.

Attualmente è possibile trovare ed acquistare sul mercato una serie di integratori alimentari che si diversificano fortemente tra di loro a seconda degli ingredienti contenuti al loro interno e delle varie esigenze corporee, come ad esempio: gli integratori alimentari di sali minerali, integratori alimentari di proteine, integratori alimentari di vitamine ed integratori alimentari energetici.

E' possibile acquistare diverse tipologie di integratori alimentari di marchi molto importanti e famosi, come: Idiprost, Zimase, Provita, Sanodet, Clinnix, Tiagin, Spergin e Normovagin.

Bambini e prima infanzia

Quando in casa arriva un bebè è necessario essere preparati con prodotti specifici per l' igiene del bambino, che ha una pelle delicata e di facile irritazione, sono inoltre essenziali prodotti per allattamento e alimentazione del bambino. Solo in questo modo la salute del bambino sarà tutelata.

Le esigenze dei neonati sono diverse rispetto a quelle degli adulti, ecco perché è necessario avere tutto l'occorrente per proteggere la salute del bambino e per supportare la sua crescita.

L'alimentazione migliore nel primo periodo è il latte materno, ma nel caso in cui non sia possibile l'allattamento al seno materno, è necessario avere un latte per neonati in grado di dare il giusto apporto nutrizionale e allo stesso tempo elevata digeribilità.

Dopo i primi mesi è necessario iniziare con lo svezzamento, anche in questo caso gli omogeneizzati per bambini sono la scelta più appropriata per il corretto sviluppo psico-fisico.

La scelta dei prodotti per l'igiene e l'alimentazione bimbi è davvero ampia: Chicco, Plasmon, Hipp, Mellin, Nipiol, Pampers, CAM batuffi, Huggies, Mustela,Fissan, Babygella

Veterinari e animali

Non solo cani e gatti! Numerose sono le persone che prediligono animali domestici esotici e a volta un po' insoliti, anche se vale sempre come regola fondamentale la cura e la salvaguardia della loro salute.

Grazie a DocPeter è possibile trovare in commercio numerosi prodotti per animali, accessori online che possono essere acquistati facilmente per migliorare la qualità della vita degli amici animali.

In questa sezione dedicata alla vendita prodotti per animali online, potrai trovare tutto ciò che serve nella cura del tuo animale domestico e il tutto a prezzi davvero vantaggiosi.

Questa sezione non è dedicata solo ai cani e gatti ma anche ad esempio, ai prodotti per i conigli nani, criceti, cavalli, mucche, pecore, rettili, mammiferi o uccellini. La vendita dei prodotti per animali on line deve essere portata a termine sempre dopo il confronto con il proprio veterinario di fiducia che saprà indirizzarti verso la scelta solo dei migliori prodotti per i vostri amici domestici.