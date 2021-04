Le vendite online per il Covid-19 : Allarme per 70mila negozi e supermercati

Le restrizioni perspingono le vendite online e affondano quelle die questo, insieme alla crisi dei consumi dovuta alla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l'intero settore del commercio al dettaglio. I dati da un'analisi. Allarme per circa 70mila attività, metà nei centri commerciali, che in assenza di una netta inversione di tendenza potrebbe cessare quest'anno. Confesercenti chiede quindi che i centri commerciali "siano inseriti nel piano di riapertura".

