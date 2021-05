Fare acquisti su Internet ha molti vantaggi. Quando hai poco tempo, è più facile navigare sui negozi online ed è comodo ricevere i prodotti direttamente a casa o sul posto di lavoro.

Ma c'è anche un altro vantaggio: è possibile risparmiare dei soldi che faranno la differenza quando farai i conti a fine mese.

Come Risparmiare facendo acquisti online?

Codici sconto

Uno dei modi principali per abbassare il prezzo di un acquisto è tramite i codici sconto. Avrai sicuramente notato che la maggior parte dei negozi online offrono spesso codici promozionali da inserire prima di confermare gli acquisti dei prodotti che hai messo nel carrello. Tutto quello che devi fare è inserire questo codice per usufruire di sconti immediati. Questi codici o anche coupon si trovano facilmente utilizzando il tuo motore di ricerca preferito: basta digitare la query "codice sconto + nome negozio" e accederai a molti siti come scontioffertecoupon.it che elencano i codici disponibili attivi per vari negozi in questione.



Cashback

Il cashback è senza dubbio il modo più efficiente, redditizio e più semplice per risparmiare sui tuoi acquisti online. Questo concetto, sempre più diffuso, ti permette di guadagnare una commissione quando ordini prodotti dai negozi online. A differenza dei codici sconto o delle offerte promozionali, il cashback ha il vantaggio di essere disponibile in qualsiasi momento dell'anno, senza un minimo di acquisto. Inoltre, il cashback a volte può essere combinato con i codici o i coupon. Il cashback è sicuramente il modo più semplice e veloce per risparmiare tutto l'anno.



Comparatori di prezzo



Quando fai acquisti su Internet il primo istinto da avere è quello di confrontare i prezzi. Grazie ad Internet, questa pratica è diventata un gioco da ragazzi, sono tante le soluzioni per poter ottenere un confronto dei prezzi praticati da tutti i negozi che vendono il prodotto che si desidera acquistare. Tra queste soluzioni troviamo Google Shopping, Idealo o Trovaprezzi o Kelkoo. Fai attenzione però, questi comparatori non mostrano sempre i prezzi di tutti i negozi esistenti, ma solo di quelli registrati presso il servizio di comparazione, quindi è anche importante fare le tue ricerche da solo consultando ogni negozio che elenca il prodotto che stai cercando.



Pensa ai prodotti ricondizionati



Soprattutto quando si tratta di acquistare prodotti di tecnologia, i prodotti ricondizionati hanno il vento in poppa. Ora ci sono prodotti venduti ricondizionati che fanno risparmiare una grande quantità di denaro rispetto al nuovo. Questi prodotti vengono generalmente restituiti per inadempienza o acquistati direttamente da privati; vengono poi riparati e ricondizionati da queste società. Questa pratica è sempre più comune tra gli acquirenti che non vogliono spendere lo stipendio di un mese in uno smartphone all'avanguardia .



In sintesi

Trova il prodotto nuovo o ricondizionato che soddisfa le tue esigenze cercando il prezzo migliore utilizzando i comparatori di prezzo. Una volta identificati i negozi pertinenti, cerca su internet eventuali codici sconto o se un negozio pratica il Cashback e promozioni cumulative.

Inoltre ricordati che molti siti praticano sconti per iscrizioni alle newsletter, sul primo acquisto o se inviti un amico a registrarsi sul sito.



Altre News per: comerisparmiarefacendoacquistionline