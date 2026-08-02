Può un docente svolgere attività di Youtuber part time? E’ legittimo? Ecco cosa hanno detto i giudici

Un docente è stato dichiarato decaduto dal servizio dopo aver svolto attività di youtuber part time. La decisione si basa sul fatto che l’attività è considerata incompatibile con il ruolo di insegnante. La sentenza ha stabilito che il lavoro su YouTube non è compatibile con le responsabilità e i doveri del docente. La questione riguarda la legittimità di esercitare attività extra in modo compatibile con la posizione ufficiale.

Un docente è stato dichiarato decaduto dal servizio per avere svolto attività di youtuber ritenuta incompatibile con la sua funzione di docente. Egli ha adito il Tribunale chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di decadenza, con la conseguente riassunzione in servizio e il pagamento delle retribuzioni medio-tempore spettanti, sostenendo di avere diritto, in quanto docente part-time, allo svolgimento di qualsiasi attività extrascolastica senza dovere richiedere alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione scolastica, in forza della normativa vigente. Ha sostenuto, altresì, che il provvedimento era viziato da un punto di vista procedurale, non essendo stato avviato un procedimento disciplinare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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