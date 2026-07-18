Docente assente allo scrutinio il giudice le dà ragione | la colpa è della convocazione fantasma Ecco che cosa hanno detto i giudici

Una docente di scuola superiore ha impugnato davanti al Tribunale di Bari la sanzione disciplinare della censura che le era stata inflitta dal dirigente scolastico. Il provvedimento era scattato dopo che la professoressa non si era presentata allo scrutinio degli studenti con sospensione del giudizio, fissato per il 3 settembre 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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