Dirigente Scolastico effettua telefonate ai docenti per inviarli a non scioperare Può farlo? Ecco cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Bologna ha deciso che una dirigente scolastica può telefonare ai docenti per invitarli a non scioperare. La causa era stata presentata dai sindacati COBAS contro il Ministero dell'Istruzione e l'istituto. I rappresentanti sindacali avevano accusato la dirigente di aver agito in modo antisindacale durante alcune azioni di sciopero. La sentenza ha stabilito che tali telefonate non costituiscono comportamento vietato.

Il Tribunale di Bologna ha esaminato un ricorso presentato dai rappresentanti sindacali COBAS scuola di Bologna contro il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Comprensivo relativo a presunte condotte antisindacali della Dirigente scolastica durante alcune azioni di sciopero. Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso evidenziando alcuni aspetti giuridici che qui si vogliono ora rimarcare in una vicenda a dir poco singolare, perché forse è la prima volta o una delle rare volte che un Dirigente Scolastico viene condannato per comportamento antisindacale per i motivi che seguono. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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