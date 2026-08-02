Durante controlli lungo il litorale tra Fano e Marotta di Mondolfo, agenti di polizia hanno rilevato la vendita di alcol a minorenni in alcuni locali della zona. Sono state emesse tre sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali che hanno fornito bevande alcoliche a clienti sotto i 18 anni. L’attività di verifica si è concentrata sulla movida notturna, con l’obiettivo di contrastare comportamenti irregolari.

FANO Movida un po’ troppo disinvolta in alcuni locali della riviera tra Fano e Marotta di Mondolfo. I controlli attuati dagli agenti del commissariato e delle polizie locali hanno infatti scoperto la vendita di alcolici anche ai minorenni. Le contestazioni Ma non è l’unica delle irregolarità contestate durante le recentissime verifiche nei principali luoghi di aggregazione, in particolare gli stabilimenti balneari, i locali di pubblico intrattenimento e le aree limitrofe. I primi accertamenti sono stati effettuati sul lungomare a Marotta e riguardavano due stabilimenti balneari: risulta, da una nota diffusa ieri dalla Questura di Pesaro Urbino, che entrambi abbiano venduto alcolici a minori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Movida lungo il litorale, scattano le sanzioni ai locali: tre multe per l?alcol dato ai minori

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