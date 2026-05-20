Nella città di Pavia, durante un'operazione di controllo nella movida, sono state elevate sanzioni per un totale di circa dodicimila euro a causa di violazioni igieniche riscontrate nei locali. Sono stati effettuati controlli presso diversi esercizi pubblici, riscontrando irregolarità che hanno portato alle multe. Inoltre, è stato fermato un giovane automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, che è stato denunciato alle autorità competenti. Le autorità hanno intensificato i controlli in zona per garantire la sicurezza pubblica.

? Punti chiave Quali gravi violazioni igieniche hanno causato le sanzioni ai locali?. Chi è il giovane automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza?. Cosa è stato trovato tra i clienti durante il controllo dei locali?. Come influirà questo raid sulla gestione della movida nel centro storico?.? In Breve 82 persone identificate e 48 veicoli esaminati durante il controllo nel centro storico.. Tre esercizi commerciali sanzionati per 12mila euro per violazioni igieniche e di sicurezza.. Un cliente segnalato per cocaina e un giovane denunciato per guida in stato di ebbrezza.. Operazione coordinata tra Carabinieri di Pavia, Nas di Cremona e Nil di Pavia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, raid nella movida: 12mila euro di sanzioni e controlli ai locali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Piacenza, blitz nella movida: 240 controlli e sanzioni ai localiUn massiccio operativo di controllo ha coinvolto le zone della movida piacentina tra venerdì 17 aprile e i giorni immediatamente successivi, portando...

Leggi anche: Aversa, controlli della Polizia nei luoghi della movida: nel mirino 8 locali. Sanzioni per 70mila euro

Effetto Crans-Montana, controlli serrati nei luoghi della movida di Pavia: denunciati 4 titolari di localiPavia, 6 febbraio 2026 - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio, disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di comitato provinciale per l’Ordine e sicurezza ... ilgiorno.it

Controlli nelle zone della movida identificate oltre 260 personeA Pavia, il fine settimana dei carabinieri è stato segnato da controlli intensificati su strade e nelle aree della movida. Circa 260 persone sono state identificate e 108 veicoli controllati dai posti ... laprovinciapavese.gelocal.it