Gli agenti del commissariato di Ischia hanno effettuato controlli nei locali, in seguito al ricovero di cinque minori all’ospedale Rizzoli per alcol e colpi di calore durante una serata in discoteca. È in fase di preparazione un dossier da inviare in Questura. La verifica si concentra su eventuali violazioni delle norme relative alla vendita di alcol ai minorenni e alla sicurezza dei locali.

Una giornata di controlli sui locali e preparazione del dossier da inviare in Questura per gli agenti del commissriato di Ischia dopo il caso dei cinque minori finiti all’ospedale Rizzoli tra eccesso di alcol e colpi di calore mentre trascorrevano una serata danzante nella discoteca Blanco di Casamicciola Terme. Il gruppo di agenti guidati dal vicequestore Daria Alfieri, intervenuti nella notte tra venerdì e sabato (sospendendo la musica e disponendo l’evacuazione del locale per consentire soccorsi in sicurezza e più spediti) stanno eseguendo una serie di accertamenti per valutare presunti illeciti commessi all’interno del locale di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Movida e alcol ai minori, locali di Ischia nel mirino

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