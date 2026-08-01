Trasporti | Astral modifiche al servizio Udr 2 dal 3 agosto nuovi percorsi e orari ottimizzati

Dal 3 agosto entreranno in vigore modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Locale sulla linea Udr 2 nelle Valli del Tevere. Sono stati introdotti nuovi percorsi e orari ottimizzati. La variazione riguarda l’intera rete e sarà attiva a partire dalla data indicata. Non sono stati specificati dettagli sui percorsi o sugli orari aggiornati. La modifica interessa i servizi di trasporto gestiti dalla società responsabile della rete.

A partire da lunedì 3 agosto, entreranno in vigore importanti aggiornamenti e modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo all’Unità di Rete 2 (UdR 2 – Valli del Tevere). Queste variazioni sono state programmate con l’intento di rispondere in modo più capillare alle esigenze degli utenti, migliorare la continuità dei percorsi e potenziare le fasce orarie a maggiore richiesta. Modifiche alle Linee a Sant’Oreste. Lo comunica Astral. A Sant’Oreste, sono state apportate modifiche alle Linee 2 e 17. Per quanto riguarda la Linea 2, il percorso in direzione di andata subirà una modifica con il passaggio su Viale Nocetto, rendendolo omogeneo rispetto al percorso di ritorno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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A partire da lunedì 27 luglio entreranno in vigore importanti modifiche volte al potenziamento e alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale nell'UdR 10 #Nettuno #Pomezia #Aprilia #AltreNotizie #InPrimoPiano #trasporti https://t.co/0qIdHgxGsV x.com

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