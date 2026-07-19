Dal 21 luglio all’8 agosto, i lavori per le linee elettriche del BRT portano modifiche alla viabilità nel centro città. Sono previsti divieti di sosta e cambiamenti nelle direzioni di marcia. Le aree interessate includono strade principali e piazze, con restrizioni temporanee per facilitare la posa delle linee. La circolazione sarà regolata con deviazioni e segnali temporanei, mentre le modifiche resteranno in vigore fino al termine dei lavori.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono i lavori per la realizzazione delle linee elettriche portanti della rete BRT (Bus Rapid Transit). Per consentire l’esecuzione degli interventi, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta che saranno in vigore dal 21 luglio all’8 agosto 2026, limitatamente alle aree interessate dal cantiere. Nel periodo indicato sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e, in alcune fasi delle lavorazioni, sarà temporaneamente interdetto il transito veicolare in via Matteotti, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e Corso Due Mari, e in via Regina Margherita, tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - BRT, nuovi cantieri in centro: modifiche a traffico e sosta dal 21 luglio all’8 agosto

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