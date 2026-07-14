Trasporto pubblico a Fiumicino slitta al 30 settembre l’avvio del nuovo servizio Astral
Il nuovo servizio di trasporto pubblico a Fiumicino, affidato ad Astral S.p.A., non partirà più il 30 luglio 2026 ma sarà attivo dal 30 settembre. Il Comune ha annunciato il rinvio, comunicando la decisione dopo una nota della Regione Lazio. La modifica riguarda la data di avvio del servizio e si inserisce nel quadro della riorganizzazione del trasporto pubblico regionale.
Fiumicino, 14 luglio 2026 – Slitta al 30 settembre 2026 l’avvio del nuovo servizio di trasporto pubblico locale di Fiumicino affidato ad Astral S.p.A. A comunicarlo è il Comune, dopo la nota trasmessa dalla Regione Lazio nell’ambito della riorganizzazione del trasporto pubblico regionale. La partenza del servizio era inizialmente prevista per il 1° agosto, ma le recenti modifiche al quadro normativo e gli aggiornamenti relativi agli adempimenti necessari all’attivazione non consentono di rispettare la scadenza originaria. Il passaggio della gestione ad Astral viene quindi rinviato al nuovo termine fissato per il 30 settembre. Fino a quella data, il servizio di trasporto pubblico locale continuerà a essere garantito dall’attuale gestore, senza interruzioni per gli utenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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