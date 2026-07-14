Trasporto pubblico a Fiumicino slitta al 30 settembre l’avvio del nuovo servizio Astral

Notizia in breve

Il nuovo servizio di trasporto pubblico a Fiumicino, affidato ad Astral S.p.A., non partirà più il 30 luglio 2026 ma sarà attivo dal 30 settembre. Il Comune ha annunciato il rinvio, comunicando la decisione dopo una nota della Regione Lazio. La modifica riguarda la data di avvio del servizio e si inserisce nel quadro della riorganizzazione del trasporto pubblico regionale.