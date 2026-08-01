revisione legale automatizzata la startup revismart spicca il volo

Revismart, la startup di Reggio Emilia che automatizza la Revisione Legale con l’ AI, annuncia il primo closing del round pre-seed da 500mila euro con la partecipazione di 40Jemz Ventures. Lo spinoff dell’Università di Modena e Reggio porta l’intelligenza artificiale generativa negli studi di revisione italiani. 40Jemz Ventures investe 250mila euro insieme ad un club deal di angel investor e professionisti della revisione coordinato da Stefano Ceci. Revismart infatti ha perfezionato il primo closing di un round pre-seed da 500mila euro. All’operazione partecipa 40Jemz Ventures, tra i più attivi e qualificati investitori pre-seed del panorama italiano, con un investimento di 250mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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