Presto comincerà a.volare. Quasi terminati i lavori per il nuovo spazio educativo di Altopascio destinato a diventare un punto di riferimento per la prima infanzia: il nuovo nido comunale "La Farfalla", in corso di realizzazione grazie ai fondi Pnrr. Il cantiere procede spedito, apertura per l’avvio dell’anno educativo 20262027: per questo motivo, infatti, l’amministrazione comunale ha aperto le iscrizioni anche per questa nuova struttura, che sta sorgendo in via San Francesco d’Assisi e accoglierà fino a 42 bambine e bambini tra i 3 e i 36 mesi. Il nido, suddiviso in tre sezioni da 14 posti ciascuna, è pensato come un ambiente educativo moderno e connesso con l’esterno, grazie a grandi vetrate e accessi diretti al giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ”La Farfalla“ spicca il volo. Quasi ultimati i lavori alla scuola dell’infanzia

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