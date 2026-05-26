Sofia Bombardini si è diplomata. La madre, Giorgia Palmas, ha condiviso un messaggio di emozione, affermando che Sofia sta per iniziare una nuova fase. La famiglia di Palmas e Magnini ha dedicato i giorni recenti ai festeggiamenti per questo risultato.

P er la famiglia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini questi giorni sono dedicati interamente ai festeggiamenti per un traguardo importante. Sofia Bombardini, la primogenita della showgirl sarda nata dalla sua passata relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, ha infatti tagliato il traguardo del diploma di scuola superiore. La celebrazione, avvenuta nel cuore di Milano con il lancio del tocco davanti al Duomo, ha regalato immagini di pura felicità familiare, subito condivise sui social da una madre visibilmente commossa e fiera. Giorgia Palmas, festa a sorpresa per l'arrivo a casa di Mia. guarda le foto Chi è Sofia Bombardini, fotocopia di mamma Giorgia Palmas. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sofia Bombardini si diploma, mamma Giorgia Palmas emozionata: «Spicca il volo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orcel (Unicredit) pronto a rivedere OPS. Commerzbank spicca il voloUnicredit sta valutando la possibilità di rivedere le sue operazioni strategiche, mentre Commerzbank ha registrato una crescita significativa.

Giorgia Palmas in ospedale, cosa è successo all'ex velinaGiorgia Palmas è stata ricoverata in ospedale a causa di un infortunio al ginocchio.

Temi più discussi: La figlia di Giorgia Palmas Sofia Bombardini si diploma: il post della mamma su Instagram; Giorgia Palmas, la figlia Sofia Bombardini si diploma e le assomiglia sempre di più: Ora spicca il volo, bimba mia; Sofia Bombardini si è diplomata ed è sempre più uguale a mamma Giorgia Palmas.

#GiorgiaPalmas celebra il diploma della figlia Sofia nata dalla relazione con Davide Bombardini. La showgirl ha condiviso sui social foto e parole cariche di emozione, mentre Filippo Magnini le ha dedicato un messaggio affettuoso. x.com

Sofia Bombardini si è diplomata ed è sempre più uguale a mamma Giorgia PalmasSembrava così lontano e alla fine il giorno è arrivato ed è stato un vortice di emozioni, immagini, ricordi, lacrime e risate, sogni e paure, attese, sorprese, colori e profumi. La fine di un lungo v ... elle.com

Giorgia Palmas, la figlia Sofia Bombardini si diploma e le assomiglia sempre di più: Ora spicca il volo, bimba miaFelicità in casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La figlia maggiore della showgirl, Sofia, nata dalla precedente relazione con ... msn.com