Pronostico PSV Eindhoven-AZ Alkmaar | in Olanda si assegna il primo trofeo
Alle 18:00 di domenica si gioca in Olanda la finale della Johan Cruijff Schaal 2026 tra PSV Eindhoven e AZ Alkmaar. È il primo trofeo stagionale in paese. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.
PSV Eindhoven-AZ Alkmaar è il match che assegna il Johan Cruijff Schaal 2026 e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’Eredivisie 2026-27 si prepara ad aprire i battenti ma, come da tradizione consolidata, una settimana prima dell’inizio del torneo si assegna il primo trofeo stagionale del calcio olandese, la Supercoppa, da queste parti intitolata ad una leggenda assoluta come Johan Cruijff. A contendersela i campioni d’Olanda del PSV Eindhoven, lo scorso maggio vittoriosi per il terzo anno di fila, e l’ AZ Alkmaar, detentori della Coppa d’Olanda, vinta ad aprile grazie al nettissimo 5-1 sul NEC nella finalissima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Jong PSV Eindhoven Youth vs Oss Live Score Netherlands Eerste Divisie
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