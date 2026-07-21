Natali niente Napoli | andrà a giocare all’Az Alkmaar

Andrea Natali, classe 2008, non giocherà più con il Napoli. Era stato inserito nella lista di trasferimento da tempo, ma ora si è deciso di portarlo all’Az Alkmaar. La notizia è stata confermata da Alfredo Pedullà. Il giovane difensore lascia la squadra partenopea e si trasferisce in Olanda.

Era finito nella lista di Manna da lungo tempo: Andrea Natali, classe 2008, giovane di grande prospettiva. Ora però non sarà più possibile. Lo riporta Alfredo Pedullà. Napoli, niente Natali. Riporta Pedullà: “ Andrea Natali, difensore centrale classe 2008, ha sfiorato a lungo il ritorno in Italia, ma le trattative con Napoli e Cagliari non sono andate in porto per motivi diversi. Gli azzurri lo hanno apprezzato e seguito, ma il mercato in entrata almeno in questi giorni è bloccato. Così siamo a un passo dal trasferimento all’AZ Alkmaar, in pratica un ritorno a titolo definitivo visto che Natali aveva giocato in Olanda nella scorsa stagione. Adesso l’AZ è sul punto di rilevare il cartellino per una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni più una percentuale di circa il 25 per cento da futura rivendita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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