Milan ufficiale | Ibrahimovic jr all' Az Alkmaar
Maximilian Ibrahimovic, giovane esterno offensivo nato nel 2006, non è stato convocato dal Milan Futuro per il ritiro. La sua assenza è legata a trattative di trasferimento in corso con l'Az Alkmaar. La società rossonera ha confermato che il giocatore sta valutando un trasferimento all'estero. Non ci sono ulteriori dettagli sui termini dell'accordo né sulla data di ufficializzazione del trasferimento.
Maximilian Ibrahimovic, esterno offensivo classe 2006, non era stato convocato dal Milan Futuro per il ritiro perché al centro di trattative di mercato e nella mattina odierna l'Az Alkmaar ha comunicato sui propri canali ufficiali l'arrivo del figlio d'arte reduce dal prestito sempre in Olanda ma con la maglia dello Jong Ajax, ovvero la seconda squadra del club di Amsterdam., AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovic all'Alkmaar Zaanstreek. Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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