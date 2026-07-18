Milan ufficiale | Ibrahimovic jr all' Az Alkmaar

Notizia in breve

Maximilian Ibrahimovic, giovane esterno offensivo nato nel 2006, non è stato convocato dal Milan Futuro per il ritiro. La sua assenza è legata a trattative di trasferimento in corso con l'Az Alkmaar. La società rossonera ha confermato che il giocatore sta valutando un trasferimento all'estero. Non ci sono ulteriori dettagli sui termini dell'accordo né sulla data di ufficializzazione del trasferimento.