La nuova Gamec vira dritta su Itaca | presto la copertura da gennaio la facciata Una proposta per la gestione degli spazi commerciali

La nuova sede della Gamec a Bergamo si concentrerà sulla zona di Itaca, con la copertura prevista a breve e la facciata da gennaio. La gestione degli spazi commerciali sarà parte del progetto. Durante la pausa pranzo, una trentina di operai si sono fermati, interrompendo temporaneamente i lavori, mentre il cantiere si prepara alla prossima fase di sviluppo.

Bergamo. Il rumore del cantiere cala per un’ora. È la finestra in cui la trentina di operai impegnati nella costruzione della nuova sede della Gamec cerca un po’ di sollievo dall’ondata di calore concedendosi la pausa pranzo. Il silenzio, insolito, permette di osservare meglio ciò che sta prendendo forma: le grandi travi d’acciaio disegnano già il profilo delle future sale espositive, i muri conservano ancora la storia del vecchio palazzetto. La grande “piazza” interna, per ora, è una promessa sospesa tra cemento e impalcature. All’angolo tra via Battisti e via Pitentino, dentro il perimetro che per decenni ha ospitato il palasport della città, il progetto della nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo smette lentamente di essere un rendering e inizia ad assumere un volto reale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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La nuova Gamec vira dritta su Itaca: presto la copertura, da gennaio la facciata

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