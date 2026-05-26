Con l’arrivo del caldo, le tendenze di moda e bellezza si orientano verso tonalità più delicate e luminose. Dopo anni di colori fluo, si preferiscono ora sfumature lattiginose, gessate e molto chiare, anche nelle decorazioni unghie. Le scelte cromatiche si adeguano alla stagione, puntando su tonalità soft e brillanti, ideali per un look più leggero e fresco. La tendenza si riflette sia nell’abbigliamento che negli accessori per le unghie.

A rriva il caldo e insieme al caldo il desiderio di leggerezza: dal guardaroba al le scelte cromatiche del reparto unghie. Se le tendenze passate hanno esplorato a fondo la gamma dei neutri e dei fucsia accesi, l’attenzione si sposta ora verso una tonalità botanica e rinfrescante: il verde menta. A differenza delle vecchie declinazioni sature o pop che hanno caratterizzato gli anni passati, l’approccio contemporaneo predilige una finitura decisamente lattiginosa, morbida e gessata. Questa variazione, arricchita da un importante sottotono bianco, si comporta sulla pelle esattamente come un classico colore nude, ma aggiunge un tocco di personalità inedito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Abbandonati i vecchi eccessi fluo, la nuova tendenza vira su una palette lattiginosa, gessata e iper-luminosa

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