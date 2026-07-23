Da quando è ripreso il cantiere, gli interventi vengono effettuati una volta alla settimana. La copertura viene installata prima del previsto, e si stanno monitorando i lavori regolarmente. Sul terrazzo si prevede uno spazio dedicato a eventi. Per l'inaugurazione sono programmati eventi speciali.

«Da quando il cantiere è ripartito, ci andiamo una volta a settimana. I lavori procedono a pieno ritmo, si sta già installando la copertura, in anticipo rispetto al previsto. Una volta completata, si potrà iniziare a lavorare alla terrazza panoramica». Simona Bonaldi, presidente di Gamec, imprenditrice con la passione per l’arte nel Dna, sceglie con cura tre aggettivi per definire la nuova Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, in costruzione su quel che resta del Palazzetto dello Sport: «Aperta, partecipata, innovativa. La mia ambizione è che sia un museo della comunità accessibile a tutti, uno spazio attrattivo e piacevole da frequentare, che faccia presa su pubblici trasversali, dai giovani ai bambini, dalle famiglie alle persone fragili. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Nuova Gamec, Simona Bonaldi: «La copertura in anticipo, in cantiere una volta la settimana per monitorare. Sulla terrazza spazio eventi. Per l'inaugurazione qualcosa di straordinario»

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