La massima espressione dell’arte circense con il Circo MOrfei a Casalbordino

Notizia in breve

A Casalbordino, il Circo M. Orfei di Darix Martini si prepara a portare in scena uno spettacolo di livello internazionale. Lo show, considerato tra i più grandi, utilizza tecniche e artisti di fama mondiale. L’evento si terrà nelle prossime settimane, con numeri di acrobazia, clown e animali. La data e il luogo esatti sono stati comunicati ai biglietti già disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.