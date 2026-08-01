La massima espressione dell’arte circense con il Circo MOrfei a Casalbordino
A Casalbordino, il Circo M. Orfei di Darix Martini si prepara a portare in scena uno spettacolo di livello internazionale. Lo show, considerato tra i più grandi, utilizza tecniche e artisti di fama mondiale. L’evento si terrà nelle prossime settimane, con numeri di acrobazia, clown e animali. La data e il luogo esatti sono stati comunicati ai biglietti già disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.
A Casalbordino il Circo M.Orfei di Darix Martini è pronto ad accendere i riflettori con uno spettacolo di livello internazionale, tra i più grandi attualmente in tournée in Italia, dal 3 al 9 agosto mette in scena, un evento imperdibile che riunisce artisti pluripremiati, grandi attrazioni, orchestra dal vivo e oltre 70 animali, per regalare emozioni a tutta la famiglia. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni di artisti che hanno conquistato riconoscimenti nei più prestigiosi festival internazionali, compreso il celebre Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Tra le attrazioni più attese figurano la famiglia Errani, con uno... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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La magia del circo alla sua massima espressione con la voce narrante di Serena Autieri, anche se in replica, ci hanno tenuto compagnia in un sabato di fine luglio su Rai1. Bella serata? #Rai1 #festivaldelcircodimontecarlo facebook