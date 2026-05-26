A Catanzaro Lido l’eccezionale show del Circo Paolo Orfei

Notizia in breve

A Catanzaro Lido si è svolto uno spettacolo del Circo Paolo Orfei. L’evento ha coinvolto il pubblico con numeri di acrobazia, giocoleria e performance di animali. La manifestazione si è tenuta in una tensostruttura allestita nella zona balneare, attirando numerosi spettatori. Il circo ha presentato uno spettacolo itinerante, con artisti provenienti da diverse nazioni. La serata si è conclusa senza incidenti.