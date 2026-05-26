A Catanzaro Lido l’eccezionale show del Circo Paolo Orfei
A Catanzaro Lido si è svolto uno spettacolo del Circo Paolo Orfei. L’evento ha coinvolto il pubblico con numeri di acrobazia, giocoleria e performance di animali. La manifestazione si è tenuta in una tensostruttura allestita nella zona balneare, attirando numerosi spettatori. Il circo ha presentato uno spettacolo itinerante, con artisti provenienti da diverse nazioni. La serata si è conclusa senza incidenti.
Arriva a Catanzaro Lido, l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, in pista i giganti, con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche. Dal 29 maggio al 21 giugno, g randi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua. Sotto il grande tendone, soltanto il 10 e 11 giugno, l’atmosfera si trasforma in horror-thriller con Oblio Horror Circus, prenotazione obbligatoria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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