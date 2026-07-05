Presidio degli animalisti contro il circo ’Rolando Orfei’. Saranno in tanti domani a Miramare a manifestare (a partire dalle 20,30) davanti al circo, che partirà con i suoi primi spettacoli. Il ’Rolando Orfei’ resterà a Rimini fino al 19 luglio, ma ha già fatto parlare di sè dopo che un cammello si è allontanato dal recinto ed è finito sulla strada tra lo stupore della gente. Le proteste in città contro il circo sono iniziate da giorni. Alcuni volontari a Rimini stanno raccogliendo le firme, per chiedere che sia approvata finalmente la legge che vieti l’uso degli animali nei circhi. Dal ’Rolando Orfei’ assicurano che i loro animali "sono membri della nostra famiglia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani sit-in contro il circo ’Orfei’: "Basta sfruttare animali negli show"

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