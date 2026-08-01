Koné nel mirino del Manchester United la Roma blinda il prezzo | si parte da 50 milioni

Da sololaroma.it 1 ago 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manu Koné non ha ancora raggiunto il Galles, rimanendo a Miami per le ultime vacanze. La Roma ha fissato il ritorno del centrocampista francese a Trigoria per il 10 agosto, anche se la sua presenza in squadra non è ancora certa. Nel frattempo, il Manchester United ha manifestato interesse, proponendo un’offerta che parte da 50 milioni di euro.

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Manu Koné non è partito per il Galles. Il centrocampista francese si trova ancora a Miami, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, e il suo rientro alla Roma è fissato per il 10 agosto: data comunque da prendere con le pinze, perché la sua permanenza a Trigoria resta un’incognita aperta. Sul giocatore c’è il Manchester United, che continua a lavorare sottotraccia: i contatti con l’entourage proseguono, ma i Red Devils non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. La Roma, dal canto suo, aspetta. E aspetta con una richiesta chiara in testa: non meno di 50 milioni di euro. Un diktat che arriva direttamente dalla proprietà e che... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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