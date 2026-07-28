Calciomercato Roma dall’Inghilterra rilanciano | accordo totale tra Koné e il Manchester United in arrivo un’offerta da 50 milioni

Un accordo totale tra il difensore e il Manchester United, con un’offerta da 50 milioni di euro, è stato riportato dall’Inghilterra. La trattativa tra il giocatore e il club inglese sembra ormai conclusa, mentre le prossime ore potrebbero portare sviluppi definitivi. Nei prossimi giorni, il calciomercato si preannuncia intenso, con la finestra di trasferimenti che si apre ufficialmente dopo il Mondiale negli Stati Uniti.

Sono ore roventi a Trigoria, e nei prossimi giorni non sembra profilarsi all’orizzonte nessuna tregua. Non per il gran caldo che sta attanagliando tutta la penisola però, ma per un calciomercato entrato finalmente nel vivo dopo la conclusione del mondiale disputato negli Stati Uniti. In casa Roma, il nuovo Direttore Sportivo Tony D’Amico, dopo aver messo a segno il colpo Santiago Castro dal Bologna per 35 milioni di euro complessivi – il primo della sua gestione in giallorosso – sta per dare avvio ad un’altra missione delicata: quella di realizzare una cessione importante per dare ossigeno alle casse della società gestita dalla famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato Roma Clamoroso dall'Inghilterra! Garnacho verso Trigoria

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