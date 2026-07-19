Il Manchester United ha presentato un'offerta per il centrocampista francese, che la Roma valuta 50 milioni di euro. La società giallorossa ha fissato questa cifra come prezzo di partenza per la cessione del giocatore. Dopo aver concluso diverse operazioni di mercato, il club inglese sembra intenzionato a portare avanti la trattativa. La richiesta della Roma rappresenta il punto di partenza per eventuali negoziati tra le parti.

Il Manchester United spinge per Manu Koné, la Roma ha già stabilito il prezzo della sua partenza. Tutti i dettagli e le cifre. Il Manchester United si prende con forza la scena del calciomercato internazionale e, dopo aver concluso investimenti pesantissimi, guarda con estremo interesse alla Serie A. I Red Devils non hanno alcuna intenzione di fermarsi dopo gli innesti ufficiali di Youri Tielemans e Andrey Santos, operazioni che hanno comportato un esborso complessivo vicino ai 100 milioni di euro. La dirigenza di Old Trafford è ora pronta a sferrare un nuovo importante attacco a centrocampo, mettendo nel proprio mirino Manu Koné, centrocampista di proprietà della Roma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Manchester United all’assalto di Manu Koné: la Roma fissa il prezzo per la maxi-cessione del francese

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Manchester United ready to move for Manu Koné | Transfer update

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