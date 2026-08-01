Primo giorno di ritiro per la Nuova Ternana 1925. L’appuntamento è per questa mattina alle 8:30 al comunale di Arrone, sul cui campo in erba sintetica la squadra svolgerà tutta la preparazione, alternandola con sedute nella palestra del "Liberati". Oggi si inizia con i test. A disposizione del tecnico Andrea Lisuzzo ci saranno i portieri Luigi Delibra, Filippo Novelli, Tommaso Vitali e Tommaso Vagnoli, i difensori Giulio Biondini, Fabrizio Danese, Christian Bonacchi, Matteo Camozzi, Flavio Fazi e Lorenzo Zaffalon, i centrocampisti Edoardo Casali, Tommaso Barbini, Tiberio Bruti, Brando Canini, Ermanno Pepe, gli attaccanti Simone Curzi, Alberto Di Gaetani, Bunja Jobarteh, Lorenzo Liurni, Vladyslav Nagrudnyi e Stefano Pettinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il primo giorno della Nuova Ternana. Ad Arrone parte l’avventura rossoverde

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