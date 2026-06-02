Ternana il mese della verità per la rinascita rossoverde | tempistiche scenari e incognite

Un anno fa, la Ternana disputava la finale playoff contro il Pescara, tentando la promozione in Serie B. Ora, il club affronta un mese decisivo per la salvezza, con scadenze e scenari ancora da definire. La squadra ha bisogno di risultati positivi per evitare la retrocessione, mentre le decisioni sul futuro sono in fase di valutazione. La gestione sta monitorando attentamente le tempistiche e le eventuali mosse da compiere.

Un anno fa, di questi giorni, la Ternana giocava la finale playoff contro il Pescara per sognare l’immediato ritorno in Serie B. Circa 365 giorni dopo, la piazza rossoverde è costretta a pensare a tutt’altre categorie e la stessa formazione che ancora ambiva a grandi obiettivi – nonostante i seri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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