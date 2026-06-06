Ternana il primo ex rossoverde trova squadra | nuova avventura ufficiale in Serie C per Angelo Ndrecka

Notizia in breve

Angelo Ndrecka, ex centrocampista della Ternana, ha firmato un nuovo contratto in Serie C. Dopo lo svincolo dalla squadra, avvenuto poco più di una settimana fa, ora si unisce a un club di categoria inferiore. La firma è stata annunciata ufficialmente, segnando l’inizio di una nuova avventura per il calciatore. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli dell’accordo o sulla durata del contratto.