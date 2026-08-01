L’estrazione del Superenalotto si è svolta oggi alle 20. La lotteria ha visto milioni di italiani tentare la fortuna con l’estrazione dei numeri vincenti. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri estratti fino a questo momento. Le schedine sono state consegnate nei punti vendita prima dell’orario stabilito. I risultati saranno pubblicati appena disponibili. Attesa per l’eventuale comunicazione dei numeri vincenti sui canali ufficiali.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 1 agosto 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 1 agosto, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 1 agosto 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 1 agosto 2026: i numeri vincenti

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 10/04/2026

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