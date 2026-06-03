L’estrazione del Superenalotto si è svolta oggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo. Non sono stati annunciati vincitori né premi assegnati. La combinazione vincente non è ancora stata resa nota. Nessuna informazione riguardo a eventuali jackpot o premi speciali. La prossima estrazione è prevista per la stessa ora nel prossimo appuntamento.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 3 giugno, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di mercoledì 3 giugno 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 3 giugno 2026: i numeri vincenti

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SuperEnalotto - Drawing and Results 15 May 2026

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