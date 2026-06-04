L’estrazione del Superenalotto si è svolta alle 20 di giovedì 4 giugno 2026. I numeri vincenti sono stati annunciati subito dopo la chiusura della lotteria. La conferma dei numeri disponibili sarà consultabile sui canali ufficiali e nelle ricevitorie autorizzate. Non sono stati forniti dettagli sui numeri estratti nel comunicato. La prossima estrazione è prevista per il giorno successivo, con eventuali aggiornamenti disponibili online.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 4 giugno, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 4 giugno 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 4 giugno 2026: i numeri vincenti

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