Il ministero dell’Agricoltura ha stabilito i criteri per l’erogazione di contributi a fondo perduto fino a 40.000 euro. Questi fondi sono destinati a sostenere eventi e iniziative volte alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. La misura mira a finanziare attività di valorizzazione del settore, con procedure di accesso e requisiti specifici, definite dal ministero.

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha definito i criteri per la concessione di nuovi contributi a fondo perduto destinati a finanziare manifestazioni e attività di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari made in Italy. L’aiuto può arrivare fino a 40.000 euro, coprendo il 50% delle spese ammissibili, mentre la dotazione complessiva è pari a 3 milioni di euro destinati alle annualità 2026 e 2027. Come funzionano i nuovi contributi a fondo perduto. Come stabilito dal decreto ministeriale Masaf, le risorse non andranno direttamente alle imprese del comparto, ma saranno indirizzate agli enti che organizzano manifestazioni ed eventi capaci di promuovere le produzioni italiane presso cittadini, consumatori e visitatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contributi a fondo perduto per promozione del made in Italy, chi può ottenere fino a 40.000 euro

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