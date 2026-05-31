In Lombardia, sono disponibili fino a 8 milioni di euro per sostenere nuove imprese, con contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro ciascuno. Le risorse possono coprire spese specifiche legate all'avvio dell’attività, anche se non sono stati dettagliati i tipi di spese ammissibili. Possono richiedere il contributo professionisti e imprese che stanno creando nuove attività, secondo le modalità stabilite dal bando.

? Domande chiave Quali spese specifiche puoi coprire con i 10.000 euro?. Chi sono i professionisti che possono richiedere il contributo?. Come funziona la procedura a sportello per non restare esclusi?. Perché il fondo potrebbe esaurirsi molto prima della scadenza?.? In Breve Contributo copre il 50% delle spese con investimento minimo di 3.000 euro.. Termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 29 gennaio 2027.. Fondi destinati a micro, piccole e medie imprese e professionisti con Partita IVA.. Esclusi settori agricoli, finanziari, assicurativi e commercio articoli per adulti.. La Lombardia stanzia 8 milioni per l’avvio di nuove attività: analisi dei flussi finanziari del bando 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: 8 milioni per nuove imprese, fino a 10.000 euro a fondo perduto

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Nuova Impresa 2026: 50% a fondo perduto (guida completa)

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