Contributi a fondo perduto per aprire un' impresa | chi può fare domanda e quando

Recentemente sono state annunciate nuove agevolazioni per chi desidera avviare un’impresa, prevedendo contributi a fondo perduto. Le domande potranno essere presentate entro specifici periodi, con l’obiettivo di sostenere le spese legate alla costituzione dell’azienda e alle prime attività di avvio. Tra le voci di spesa c’è il pagamento delle parcelle notarili e i costi per la redazione del progetto imprenditoriale, oltre a consulenze specialistiche in vari settori come marketing, logistica, produzione, risorse umane e contrattualistica. È prevista anche l’analisi di mercato e l’implementazione del sito internet aziendale.

Parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, redazione del progetto d’impresa, consulenza specialistica nelle aree del marketing, della logistica e della produzione, del personale e della contrattualistica, analisi di mercato ed implementazione del sito Internet aziendale. Sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Contributi Turismo Veneto 2026: Fondo Perduto per le Reti di Imprese

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